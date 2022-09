Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Attacchi Russia in tutto il Paese” (Di domenica 25 settembre 2022) La Russia continua a distruggere le infrastrutture e le case dei civili. C’è una minaccia di Attacchi aerei e missilistici sull’intero territorio dell’Ucraina. Lo afferma lo Stato maggiore delle forze armata ucraine sulla sua pagina Facebook, comunicando che “nelle Ultime 24 ore, gli invasori russi hanno lanciato 7 missili e 22 Attacchi aerei, hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili sul territorio dell’Ucraina, violando le norme del diritto internazionale umanitario. Sono 35 i civili feriti”. “Gli occupanti – si legge continuano a concentrare i loro sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk e mantenere i territori conquistati, oltre a interrompere le azioni attive delle forze di difesa in determinate direzioni. Sparano alle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Lacontinua a distruggere le infrastrutture e le case dei civili. C’è una minaccia diaerei e missilistici sull’intero territorio dell’. Lo afferma lo Stato maggiore delle forze armata ucraine sulla sua pagina Facebook, comunicando che “nelle24 ore, gli invasori russi hanno lanciato 7 missili e 22aerei, hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili sul territorio dell’, violando le norme del diritto internazionale umanitario. Sono 35 i civili feriti”. “Gli occupanti – si legge continuano a concentrare i loro sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk e mantenere i territori conquistati, oltre a interrompere le azioni attive delle forze di difesa in determinate direzioni. Sparano alle ...

