Ultime Notizie – Maltempo, allerta meteo: le Regioni a rischio (Di domenica 25 settembre 2022) Il Maltempo sferza l’Italia, colpendo in particolare alcune Regioni. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un’allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Ilsferza l’Italia, colpendo in particolare alcune. Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia, dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta è in vigore un’di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte ...

