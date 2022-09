Ultime Notizie – In fiamme fabbrica di biciclette a Cavarzere nel veneziano (Di domenica 25 settembre 2022) Paura a Cavarzere nel veneziano. Vasto incendio in una fabbrica di biciclette in via Enzo Ferrari. Nel pomeriggio, erano circa le 16, si è alzata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Al momento non si hanno Notizie di persone ferite o intossicate. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che ha interessato il capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale sono in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Paura anel. Vasto incendio in unadiin via Enzo Ferrari. Nel pomeriggio, erano circa le 16, si è alzata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Al momento non si hannodi persone ferite o intossicate. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere leche ha interessato il capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale sono in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

