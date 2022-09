Ultime Notizie – Gran Sasso, due alpinisti morti (Di domenica 25 settembre 2022) Due alpinisti sono morti sul Gran Sasso, cadendo dal Corno Grande. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro in provincia di Arezzo. I due, ieri mattina, avevano raggiunto l’Abruzzo per un’arrampicata sul Gran Sasso, attraverso la via ferrata Intermesoli, ma in serata non sono rientrati a casa. Verso le 23 il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è stato attivato dal numero unico del Lazio per i dispersi, contattato dalla moglie di uno dei due, allarmata dal fatto che il marito non fosse tornato a casa e non rispondesse al cellulare. Subito la Prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico: sono partite delle squadre di terra dalla stazione di Teramo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Duesonosul, cadendo dal Cornode. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro in provincia di Arezzo. I due, ieri mattina, avevano raggiunto l’Abruzzo per un’arrampicata sul, attraverso la via ferrata Intermesoli, ma in serata non sono rientrati a casa. Verso le 23 il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è stato attivato dal numero unico del Lazio per i dispersi, contattato dalla moglie di uno dei due, allarmata dal fatto che il marito non fosse tornato a casa e non rispondesse al cellulare. Subito la Prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico: sono partite delle squadre di terra dalla stazione di Teramo, ...

