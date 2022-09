Ultime Notizie – Elezioni 2022 | vince Meloni ma ‘forchette’ ancora ampie | cosa dicono gli exit poll

(Di domenica 25 settembre 2022) La premessa, d’obbligo, è che glinon sono voti reali e che lesono comunque. Ma se c’è un dato che emerge dai primi risultati è l’affermazione di Fdi e di Giorgia. Se fossero confermate le indicazioni arrivate subito dopo la chiusura delle urne, si andrebbe con ogni probabilità verso un incarico per formare il nuovo governo al leader di Fratelli d’Italia. Prima donna e primo premier espressione di un partito di destra, all’interno di una coalizione di centrodestra. Dalle proporzioni del risultato finale dipenderanno però due elementi chiave: la distanza in termini di seggi tra maggioranza e opposizione e il peso effettivo dei singoli partiti all’interno delle coalizioni e il futuro delle leadership che li hanno portati al voto. ...

Oltre 50 milioni di italiani al voto per rinnovare il Parlamento. Chiuse le urne. Instant poll Quorum/Youtrend per Sky TG24: Fratelli d'Italia al 23,5%, Pd al 20,3%, M5S al 16,4%, Lega 9,6%. Alle ore ...TEMI: andos udine arte Udine Barbara Zilli cancro seno Galleria Modotti mostra udineudine regione fvgSensibilizzare sul cancro al seno attraverso l'arte: la mostra a ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 18.797 casi (+55,6% nella settimana) e 13 decessi La vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni è la breaking news sui siti dei media internazionali. "L'estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la ...Giorgia Meloni, la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche diventa la breaking news sui siti dei media internazionali. «L'estrema destra vince le elezioni italiane e ...