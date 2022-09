Ultime Notizie – Elezioni 2022, exit poll: Fratelli d’Italia al top, centrodestra avanti (Di domenica 25 settembre 2022) Fratellli d’Italia primo partito. centrodestra nettamente avanti. M5S alle spalle del Pd e davanti a Lega e Forza Italia. E’ il quadro secondo i primi exit poll delle Elezioni politiche 2022. Per i trend poll di La7, Fdi al 25%, Pd al 20% e M5S al 15,5%. Per gli instant poll di Sky, Fratelli d’Italia al 23,5% e Pd al 20.3%. Per gli exit poll della Rai, al Senato 111-131 seggi per il centrodestra e 33-53 per il centrosinistra. Alla Camera, 227-257 seggi al centrodestra, 78-98 al centrosinistra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Fratellliprimo partito.nettamente. M5S alle spalle del Pd e da Lega e Forza Italia. E’ il quadro secondo i primidellepolitiche. Per i trenddi La7, Fdi al 25%, Pd al 20% e M5S al 15,5%. Per gli instantdi Sky,al 23,5% e Pd al 20.3%. Per glidella Rai, al Senato 111-131 seggi per ile 33-53 per il centrosinistra. Alla Camera, 227-257 seggi al, 78-98 al centrosinistra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

