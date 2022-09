Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi vota a Milano: “Mai vista tanta fila” (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato nel seggio di via Fratelli Ruffini, a Milano. Ad accompagnare l’ex premier la compagna Marta Fascina. “Tutti in fila per votare, che bravi, è la prima volta che vedo una fila per andare a votare” ha detto Berlusconi entrando al seggio. Ad attenderlo fuori dalla scuola alcuni parlamentari azzurri tra cui la senatrice e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli, il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, la coordinatrice milanese Cristina Rossello, altri esponenti del partito, e alcuni curiosi. “Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo?”, ha affermato mentre era in fila. “Rimango solo io che ho lavorato – ha aggiunto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio, hato nel seggio di via Fratelli Ruffini, a. Ad accompagnare l’ex premier la compagna Marta Fascina. “Tutti inperre, che bravi, è la prima volta che vedo unaper andare are” ha dettoentrando al seggio. Ad attenderlo fuori dalla scuola alcuni parlamentari azzurri tra cui la senatrice e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli, il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, la coordinatrice milanese Cristina Rossello, altri esponenti del partito, e alcuni curiosi. “Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo?”, ha affermato mentre era in. “Rimango solo io che ho lavorato – ha aggiunto ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - PiazzaAngelo1 : RT @barbarab1974: L'AQUILA, PAZIENTE RESTA CHIUSA IN REPARTO E MUORE: INDAGATO INFERMIERE | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb… - Gian_Santovito : RT @barbarab1974: L'AQUILA, PAZIENTE RESTA CHIUSA IN REPARTO E MUORE: INDAGATO INFERMIERE | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb… - PianetaMilan : @acmilan, #Tatarusanu torna in campo: l’eroe del Derby d’andata #milan #acmilan #sempremilan -