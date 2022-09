Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi ad Arcore, Tajani ‘presidia’ Roma (Di domenica 25 settembre 2022) Silvio Berlusconi seguirà il voto, da Arcore. Con lui, a Villa San Martino, i più stretti collaboratori, a cominciare dalla senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati. A presidiare Roma il numero due di Fi, Antonio Tajani. Forza Italia ha aperto alla stampa la sala Lucio Colletti al palazzo dei Gruppi, mentre per le interviste tv gli esponenti azzurri chiamati a fare i primi commenti saranno nella Galleria dei presidenti, a Montecitorio. Come tradizione Berlusconi parlerà solo dopo il risultato elettorale definitivo, ovvero domani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Silvioseguirà il voto, da. Con lui, a Villa San Martino, i più stretti collaboratori, a cominciare dalla senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati. A presidiareil numero due di Fi, Antonio. Forza Italia ha aperto alla stampa la sala Lucio Colletti al palazzo dei Gruppi, mentre per le interviste tv gli esponenti azzurri chiamati a fare i primi commenti saranno nella Galleria dei presidenti, a Montecitorio. Come tradizioneparlerà solo dopo il risultato elettorale definitivo, ovvero domani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

