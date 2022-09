Ultime Notizie – Elezioni 2022, attesa al quartier generale M5S (Di domenica 25 settembre 2022) Tutto pronto nel quartier generale del M5S per la notte elettorale, in attesa della chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre le sale allestite per la stampa -di cui una ad hoc per le dirette tv- un centinaio i giornalisti e gli operatori accreditati per l’occasione. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non è ancora giunto nella sede di Campo Marzio, arriverà poi, insieme ai vicepresidente ed altri big del Movimento. E’ stato previsto un imponente servizio di sicurezza, all’ingresso e al primo piano, dove il M5S ha i suoi uffici. Presente in sede e in prima linea, lo staff che cura la comunicazione dell’ex premier. Oltre a Rocco Casalino, al fianco di Conte l’ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Chiara Ricciuti, i giornalisti Samir Hassan, Alessandro Redirossi e Martina Pietrosanti, Nick ‘il Nero’, fotografo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Tutto pronto neldel M5S per la notte elettorale, indella chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre le sale allestite per la stampa -di cui una ad hoc per le dirette tv- un centinaio i giornalisti e gli operatori accreditati per l’occasione. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non è ancora giunto nella sede di Campo Marzio, arriverà poi, insieme ai vicepresidente ed altri big del Movimento. E’ stato previsto un imponente servizio di sicurezza, all’ingresso e al primo piano, dove il M5S ha i suoi uffici. Presente in sede e in prima linea, lo staff che cura la comunicazione dell’ex premier. Oltre a Rocco Casalino, al fianco di Conte l’ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Chiara Ricciuti, i giornalisti Samir Hassan, Alessandro Redirossi e Martina Pietrosanti, Nick ‘il Nero’, fotografo ...

