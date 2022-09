Ultime Notizie – Elezioni 2022, alle 12 affluenza al 18,55%: in calo rispetto 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) Dati parziali Viminale. alle scorse Elezioni politiche, alla stessa ora, aveva votato il 19,24% degli aventi diritto Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale alle 12 l’affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momento alle sezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà alle 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, alle 23. alle scorse Elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Dati parziali Viminale.scorsepolitiche, alla stessa ora, aveva votato il 19,24% degli aventi diritto Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale12 l’urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momentosezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale,23.scorsepolitiche, nel, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - lunarossa31 : Elezioni 2022 in diretta%2C affluenza alle urne al 15%2C8%25 alle 12: ultime notizie e risultati in tempo reale… - DomaniGiornale : ???? L’affluenza alle urne alle ore 12 di oggi per le elezioni politiche, quando i dati sono relativi a 4.275 comuni… - qnazionale : Ucraina Russia oggi, missili da Mosca e ancora arresti per chi protesta. La diretta -