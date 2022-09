Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 18.797 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 13 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 121.510 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. Le terapie intensive occupate sono 125, una in meno di ieri, mentre sono 3.321 i ricoverati con sintomi, 28 in più rispetto a ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.834 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 18.797 i nuovida Coronavirus in, 252022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 13. Nelle24 ore sono stati processati 121.510 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. Le terapie intensive occupate sono 125, una in meno di ieri, mentre sono 3.321 i ricoverati con sintomi, 28 in più rispetto a ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.834 i nuovida Coronavirus, 252022 in Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. ...

