Ultime Notizie – Consiglio Presidenza Confindustria Nautica a bordo Nave Duilio-Marina Militare (Di domenica 25 settembre 2022) “Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni”: lo ha detto il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Nautica si è svolto ieri a bordo della Nave Duilio, cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare italiana. “La presenza del Duilio ha dato lustro alla cerimonia di apertura, contribuito all’ attenzione dei media, oltre a testimoniare l’attività di protezione del commercio internazionale delle imprese italiane” ha spiegato Cecchi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) “Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni”: lo ha detto il Presidente di, Saverio Cecchi. Ildidisi è svolto ieri adella, cacciatorpediniere lanciamissili dellaitaliana. “La presenza delha dato lustro alla cerimonia di apertura, contribuito all’ attenzione dei media, oltre a testimoniare l’attività di protezione del commercio internazionale delle imprese italiane” ha spiegato Cecchi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - allafruttasiamo : RT @barbarab1974: L'AQUILA, PAZIENTE RESTA CHIUSA IN REPARTO E MUORE: INDAGATO INFERMIERE | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb… - AOnewsIT : ?? 14:01 Il Sole 24 Ore: Elezioni, ultime notizie. Affluenza in l.… - CorriereCitta : Covid, diminuiscono i contagi nel Lazio: il bollettino di oggi 25 settembre -