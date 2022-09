Ultime Notizie – Bonus 200 euro per autonomi, lunedì domande al via (Di domenica 25 settembre 2022) Da domani al via le domande per il Bonus da 200 euro, destinato ai liberi professionisti, che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila euro. Il Bonus, previsto dal Dl Aiuti, è una misura ‘una tantum’ volta a contrastare gli effetti del carovita. Può essere richiesta dai lavoratori autonomi (associati alla Gestione separata dell’Inps e alle Casse pensionistiche private) che nel 2021 hanno conseguito redditi al di sotto dei 35mila euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Da domani al via leper ilda 200, destinato ai liberi professionisti, che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila. Il, previsto dal Dl Aiuti, è una misura ‘una tantum’ volta a contrastare gli effetti del carovita. Può essere richiesta dai lavoratori(associati alla Gestione separata dell’Inps e alle Casse pensionistiche private) che nel 2021 hanno conseguito redditi al di sotto dei 35mila. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. In #Russia 800 manifestanti detenuti per le proteste contro la mobilitazione annunciata… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - AnsaTrentinoAA : Elezioni: affluenza in leggero calo in Trentino Alto Adige. Alle ore 12 al 18,9%, alle ultime elezioni fu del 20,82… - ilFattoMolfetta : LEGA NAVALE MOLFETTA, L'EQUIPAGGIO MASCHILE TRIONFA AI CAMPIONATI ASSOLUTI DI CANOTTAGGIO - CorriereCitta : Sabaudia, le prime piogge fanno crollare il Lungomare dei Vip: strade chiuse -