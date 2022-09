Ue | Ornella Porchia eletta presidente di sezione del Tribunale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022)è statadideldell’Unione europea. Nata nel 1966 a Chivasso (Italia),consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino (Italia) nel 1991 e il dottorato di ricerca in giurisprudenza nel 1996 all’Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano, Italia). La sua carriera professionale ha inizio nel 1994 in qualità di avvocato al foro di Torino e diviene poi professoressa assistente, dal 1997 al 2002, all’Università degli Studi di Torino. Presso quest’ultima è professoressa associata di diritto internazionale dal 2002 al 2007 e professoressa titolare di diritto dell’Unione dal 2007. Tra il 2010 e il 2014 è membro del Servizio studi della Corte costituzionale ...