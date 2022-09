Ucraina, ultime notizie. Droni kamikaze russi colpiscono il centro di Odessa. 800 manifestanti detenuti per le proteste (Di domenica 25 settembre 2022) Durante le ultime 24 ore l'esercito russo ha lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei sul territorio dell’Ucraina: lo scrive lo Stato maggiore delle forze armata ucraine sulla sua pagina Facebook.Pene più severe per chi si arrende o diserta: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. Kiev, da parte sua, denuncia: passaporto russo e avviso di leva a cittadini ucraini Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 settembre 2022) Durante le24 ore l'esercito russo ha lanciato 7 missili e 22 attacchi aerei sul territorio dell’: lo scrive lo Stato maggiore delle forze armata ucraine sulla sua pagina Facebook.Pene più severe per chi si arrende o diserta: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. Kiev, da parte sua, denuncia: passaporto russo e avviso di leva a cittadini ucraini

