Ucraina sotto attacco | missili russi su Zaporizhzhia | droni kamikaze colpiscono il centro di Odessa

(Di domenica 25 settembre 2022) Kiev – Laa continua a distruggere le infrastrutture e le case dei civili. C’è una minaccia di attacchi aerei estici sull’intero territorio dell’. Lo afferma lo Stato maggiore delle forze armata ucraine sulla sua pagina Facebook, comunicando che “nelle ultime 24 ore, gli invasorihanno lanciato 7e 22 attacchi aerei, hanno sparato più di 67 proiettili contro siti militari e civili sul territorio dell’, violando le norme del diritto internazionale umanitario. Sono 35 i civili feriti”. “Gli occupanti – si legge continuano a concentrare i loro sforzi sui tentativi di occupare completamente la regione di Donetsk e mantenere i territori conquistati, oltre a interrompere le azioni attive delle forze di difesa in determinate direzioni. Sparano alle ...

