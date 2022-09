Ucraina | monito degli Usa | se la Russia ricorre alle armi nucleari sarà catastrofe

(Di domenica 25 settembre 2022) - Lo dice il consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Mosca verso la chiusura dei confini per chi è in età di mobilitazione. Proteste in tutto il Paese, arrestate più di 2000 ...

- Lo dice il consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Mosca verso la chiusura dei confini per chi è in età di mobilitazione. Proteste in tutto il Paese, arrestate più di 2000 ...... soprannominato il macellaio di Mariupol" per gli attacchi devastanti alla cittàe il ...del rappresentante per la politica estera dell'Ue Borrel: La minaccia nucleare è seria". E ... Ucraina, monito Usa: "Se la Russia userà il nucleare conseguenze catastrofiche" Lo dice il consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Mosca verso la chiusura dei confini per chi è in età di mobilitazione. Proteste in tutto il Paese, arrestate più di 2000 persone ...Il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan: nei canali privati abbiamo spiegato esattamente cosa significherebbe oltrepassare quella linea ...