Tutti l’hanno amato in ‘Capri’, ma com’è cambiata la vita di Sergio Assisi oggi? In molti se lo chiedono (Di domenica 25 settembre 2022) Sergio Assisi è stato uno dei protagonisti di Capri, lo ricordate? In molti si chiedono che cosa faccia oggi l’amatissimo attore napoletano. Senza alcun dubbio, anche voi non vi siete persi nemmeno una puntata di ‘Capri’. Andata in onda per la prima nel 2006, la serie televisiva ha trattenuto il suo pubblico fino al 2010 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 25 settembre 2022)è stato uno dei protagonisti di Capri, lo ricordate? Insiche cosa faccial’amatissimo attore napoletano. Senza alcun dubbio, anche voi non vi siete persi nemmeno una puntata di. Andata in onda per la prima nel 2006, la serie televisiva ha trattenuto il suo pubblico fino al 2010 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fanpage : L'essenza dello sport in una sola foto. Ieri è stato l'ultimo match di #Federer, una serata emozionante che inevit… - ItaliaViva : Noi contro il dissesto idrogeologico avevamo istituito l'unità di missione 'Casa Italia - Italia Sicura'. Conte, Sa… - borghi_claudio : È stata una campagna elettorale brevissima ma aver avuto ancora l'opportunità di incontrare la Toscana da Nord a Su… - buonweekend : RT @Moonlightshad1: I condannati della 'macelleria messicana' di Genova sono rientrati tutti in servizio, alcuni hanno avuto anche l'avanza… - lucaev82 : @matteorenzi Esimia testa di cazzo, il +6.7 % è il confronto con un anno, il 2020, in cui tutto il mondo è stato ch… -