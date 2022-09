Tra non molto avremo una “nuova internet”, si chiamerà Aalyria: ecco lo straodinario progetto (Di domenica 25 settembre 2022) Riprende vita il progetto di Google “Loon”, abbandonato lo scorso anno, che, attraverso l’utilizzo di palloni aerostatici ad alta quota, puntava a consentire al mondo intero di connettersi ad internet in qualsiasi momento ed ovunque, anche nelle zone più remote del Pianeta. Ma questa volta è una piccola startup, Aalyria, a tentare l’impresa. Scopriamo i dettagli. Google ha abbandonato il progetto Loon lo scorso anno – ComputerMagazine.itPotersi connettere alla rete sempre ed ovunque. E senza alcuno sforzo titanico per rilevare il punto esatto in cui “prende meglio”, bensì avendo a disposizione una connessione stabile, veloce e potente. Sempre e dappertutto. A questo punto, forse emerge in molti di noi l’interrogativo o dubbio riguardo a cosa sia in realtà questo progetto: “Solo un ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Riprende vita ildi Google “Loon”, abbandonato lo scorso anno, che, attraverso l’utilizzo di palloni aerostatici ad alta quota, puntava a consentire al mondo intero di connettersi adin qualsiasi momento ed ovunque, anche nelle zone più remote del Pianeta. Ma questa volta è una piccola startup,, a tentare l’impresa. Scopriamo i dettagli. Google ha abbandonato ilLoon lo scorso anno – ComputerMagazine.itPotersi connettere alla rete sempre ed ovunque. E senza alcuno sforzo titanico per rilevare il punto esatto in cui “prende meglio”, bensì avendo a disposizione una connessione stabile, veloce e potente. Sempre e dappertutto. A questo punto, forse emerge in molti di noi l’interrogativo o dubbio riguardo a cosa sia in realtà questo: “Solo un ...

LaVeritaWeb : Al Colle e a Bruxelles non va giù l’idea della Meloni premier. I gufi confidano nella rimonta di Conte al Sud: una… - LaVeritaWeb : Una ricerca inglese dimostra che nell’utero materno ci sono creature già in grado di dirci che cosa gli piace. L’Is… - LegaSalvini : #Salvini: 'Letta stava bene a Parigi. In questa campagna non ne ha azzeccata una. Tra droga libera, ius soli e redd… - NadiaPazienza : La stessa scienza che ha ucciso i più alti valori costituzionali. Quella che ti dava la garanzia di stare tra perso… - gmultatuli : RT @evilardi: @BaliaLuigi Non faccio politica attiva ma sono riuscita a recuperare 5 voti per #Italiasulserio #TerzoPolo tra i miei familia… -