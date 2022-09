TOP10 DELLA SETTIMANA: LA NAZIONALE STACCA TUTTI, POI TU SI QUE VALES E LOLITA (Di domenica 25 settembre 2022) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 18 al 24 settembre 2022. La SETTIMANA si chiude con la vittoria di Rai1 sia in prima serata con il 20,56% di share a fronte del 16,02% di Canale 5 che nelle 24 ore con il 19,29% contro il 18,75% di share. Ecco la classifica. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Italia-Inghilterra 6.140.000 #2 Canale 5 Tu Si Que VALES 4.080.000 #3 Rai1 Le Indagini di LOLITA Lobosco (lu) 3.374.000 #4 Rai1 Il Commissario Montalbano 3.213.000 #5 Rai1 Arena Suzuki 60 70 80 90 3.063.000 #6 Rai1 Le Indagini di LOLITA Lobosco (do) 2.855.000 #7 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.636.000 #8 Canale 5 Lockdown ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 25 settembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 18 al 24 settembre 2022. Lasi chiude con la vittoria di Rai1 sia in prima serata con il 20,56% di share a fronte del 16,02% di Canale 5 che nelle 24 ore con il 19,29% contro il 18,75% di share. Ecco la classifica. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Italia-Inghilterra 6.140.000 #2 Canale 5 Tu Si Que4.080.000 #3 Rai1 Le Indagini diLobosco (lu) 3.374.000 #4 Rai1 Il Commissario Montalbano 3.213.000 #5 Rai1 Arena Suzuki 60 70 80 90 3.063.000 #6 Rai1 Le Indagini diLobosco (do) 2.855.000 #7 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.636.000 #8 Canale 5 Lockdown ...

bubinoblog : TOP10 DELLA SETTIMANA: LA NAZIONALE STACCA TUTTI, POI TU SI QUE VALES E LOLITA - Newsinunclick : Primo match ufficiale all'Albonico per il CUS Torino Rugby di Lucas D'Angelo e Luis Otaño che, sabato 24 settembre… - signedmarjorie : basta io ufficialmente vi odio anche se il resto della top10 è piuttosto decente - xpsicomarco : RT @RadioAirplay_it: #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio (Week 38.2022) •#1 #2beloved di @lizzo •#2 #Pal… - _Semino_ : Pausa prima della top10 che troverete nel prossimo thread perché Twitter non mi fa aggiungere altri tweet, pronti c… -