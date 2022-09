The Witcher, tutte le novità dal Tudum Netflix: da Blood Origin alla terza stagione (Di domenica 25 settembre 2022) Henry Cavill e i protagonisti della nuova limited series prequel del franchise di The Witcher hanno presentato al Tudum, l'evento digitale del colosso dello streaming, il prossimo futuro della saga. Toss a coin to your Witcher, dice la canzone di Ranuncolo, e dopo il grande evento targato Netflix e dedicato alla presentazione delle serie e dei film di punta del colosso dello streaming, Tudum, anche noi oggi lanciamo i nostri proverbiali two cents sul franchise, per parlare del prossimo futuro della saga tra nuove stagioni e limited series. Nel corso della particella di show incentrata sui prodotti basati sull'universo di Sapkowski, a introdurre i progetti sono "saliti sul palco" Henry Cavill, amatissimo interprete di Geralt di Rivia, e il trittico di protagonisti dell'attesa The ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) Henry Cavill e i protagonisti della nuova limited series prequel del franchise di Thehanno presentato al, l'evento digitale del colosso dello streaming, il prossimo futuro della saga. Toss a coin to your, dice la canzone di Ranuncolo, e dopo il grande evento targatoe dedicatopresentazione delle serie e dei film di punta del colosso dello streaming,, anche noi oggi lanciamo i nostri proverbiali two cents sul franchise, per parlare del prossimo futuro della saga tra nuove stagioni e limited series. Nel corso della particella di show incentrata sui prodotti basati sull'universo di Sapkowski, a introdurre i progetti sono "saliti sul palco" Henry Cavill, amatissimo interprete di Geralt di Rivia, e il trittico di protagonisti dell'attesa The ...

NetflixIT : Il destino ci ha condotto fino qui. The Witcher torna per la terza stagione nell'estate 2023 ??#TUDUM - federiko87 : RT @NetflixIT: Il destino ci ha condotto fino qui. The Witcher torna per la terza stagione nell'estate 2023 ??#TUDUM - DanielaFini : RT @Daninseries: ABBIAMO DELLE RISPOSTE - The Crown 5: 9 novembre - Emily in Paris 3: 21 dicembre - YOU 4: Parte 1, 10 febbraio. Parte 2… - Angelic85907252 : RT @NetflixIT: Il destino ci ha condotto fino qui. The Witcher torna per la terza stagione nell'estate 2023 ??#TUDUM - Nerd_Girl_9 : RT @Daninseries: ABBIAMO DELLE RISPOSTE - The Crown 5: 9 novembre - Emily in Paris 3: 21 dicembre - YOU 4: Parte 1, 10 febbraio. Parte 2… -