The Crown 5: abbiamo una data e il primo trailer della nuova stagione (Di domenica 25 settembre 2022) The Crown ha tenuto i fan in trepidante attesa per molto tempo e adesso ha svelato qualche dettaglio sulla nuova attesissima stagione. Dalle prime immagini diffuse, infatti, è palese che la serie si concentrerà fortemente sulla fine del matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo. Da una prima occhiata al trailer la tensione cresce all’interno della coppia mentre gli Lady D. si prepara per una importante intervista televisiva. Con la precedente stagione di The Crown, andata in onda nel 2020, aveva lasciato i fan con il fiato sospeso. Nell’ultima puntata, infatti, le tensioni che si erano accumulate tra Carlo e Diana erano oramai al culmine e, conoscendo l’esito reale della storia, ci si aspetta episodi ricchi di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 settembre 2022) Theha tenuto i fan in trepidante attesa per molto tempo e adesso ha svelato qualche dettaglio sullaattesissima. Dalle prime immagini diffuse, infatti, è palese che la serie si concentrerà fortemente sulla fine del matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo. Da una prima occhiata alla tensione cresce all’internocoppia mentre gli Lady D. si prepara per una importante intervista televisiva. Con la precedentedi The, anin onda nel 2020, aveva lasciato i fan con il fiato sospeso. Nell’ultima puntata, infatti, le tensioni che si erano accumulate tra Carlo e Diana erano oramai al culmine e, conoscendo l’esito realestoria, ci si aspetta episodi ricchi di ...

