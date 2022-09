The Big Bang Theory e Young Sheldon: quando smart è stato il nuovo sexy in tv (Di domenica 25 settembre 2022) In occasione del doppio anniversario di The Big Bang Theory (15 anni dal pilot) e Young Sheldon (5 anni della puntata pilota) andiamo a riscoprire cosa ha decretato il successo della rivincita comica dei nerd in tv. Sono queste le parole che hanno caratterizzato la promozione di una serie arrivata come un erede e allo stesso tempo uno spartiacque nella tradizione delle sitcom statunitensi. Il 24 e 25 settembre sono due date importanti (e vicinissime) per la storia del genere. Sono passati infatti 15 anni dal pilot di The Big Bang Theory, che ha chiuso i battenti nel 2019 dopo 12 stagioni, e 5 anni dal primo episodio di Young Sheldon, il suo spin-off tuttora in onda, arrivato alla sesta stagione. Ma che cosa ha decretato il successo dei nerd sul piccolo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) In occasione del doppio anniversario di The Big(15 anni dal pilot) e(5 anni della puntata pilota) andiamo a riscoprire cosa ha decretato il successo della rivincita comica dei nerd in tv. Sono queste le parole che hanno caratterizzato la promozione di una serie arrivata come un erede e allo stesso tempo uno spartiacque nella tradizione delle sitcom statunitensi. Il 24 e 25 settembre sono due date importanti (e vicinissime) per la storia del genere. Sono passati infatti 15 anni dal pilot di The Big, che ha chiuso i battenti nel 2019 dopo 12 stagioni, e 5 anni dal primo episodio di, il suo spin-off tuttora in onda, arrivato alla sesta stagione. Ma che cosa ha decretato il successo dei nerd sul piccolo ...

acmilan : 5?? perle da cineteca, in attesa del big match di stasera. Vota il tuo gol preferito su @StarCasinoSport ??? Ménez,… - skzaidan : @_raffyly è stato un big brain moment; insomma the math was mathing?? lee know mi ha insegnato bene, che devo dire?? - aceliliths : OH RIP TEAM FUN AHSJDHSSSSHSJDNDJDKDKDSJ its always the big man teams defending - looh_l : coloquei the big bang theory e apaguei ?? - Sketchyjgaming : @Tom_Neverwinter @VinceGottalotta @Deborah9731827 @Krensharpaw @itisjustmebabe @Merry_Hippie @Pennell10Dan… -