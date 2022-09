Terrore al seggio di Novara: un'anziana resta bloccata tra un piano e l'altro (Di domenica 25 settembre 2022) Un giorno, quello del voto di oggi, domenica 25 settembre, che un'anziana signora, probabilmente, non dimenticherà mai. Il tutto per una disavventura che è balzata agli onori delle cronache. La storia arriva da Novara. Che cosa è successo? Presto detto: una pensionata è rimasta bloccata in un ascensore proprio del seggio elettorale. Già, perché la signora era chiamata ad esprimere la sua preferenza al seggio allestito al primo piano dell'istituto professionale Bellini, e per raggiungerlo si è servita, appunto, dell'ascensore. Peccato però che l'anziana signora una volta all'interno dell'ascensore abbia premuto il tasto del piano sbagliato. L'ascensore parte e lei, nel tentativo di correggere l'errore, ha pigiato il tasto di blocco dell'impianto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Un giorno, quello del voto di oggi, domenica 25 settembre, che un'signora, probabilmente, non dimenticherà mai. Il tutto per una disavventura che è balzata agli onori delle cronache. La storia arriva da. Che cosa è successo? Presto detto: una pensionata è rimastain un ascensore proprio delelettorale. Già, perché la signora era chiamata ad esprimere la sua preferenza alallestito al primodell'istituto professionale Bellini, e per raggiungerlo si è servita, appunto, dell'ascensore. Peccato però che l'signora una volta all'interno dell'ascensore abbia premuto il tasto delsbagliato. L'ascensore parte e lei, nel tentativo di correggere l'errore, ha pigiato il tasto di blocco dell'impianto. ...

