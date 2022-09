Terremoto-sexy al seggio | la foto proibitissima della scrutatrice | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Il lato, e a tratti comico, delle elezioni. A dar conto di una carrellata di strani episodi avvenuti ai seggi oggi, domenica 25 settembre, è Dagospia. Per esempio, fa sapere, c'è chi si è calato le mutande nella cabina elettorale. Ma non solo: Dago dà conto anche. Segni particolari? Forme dagvvero extra large. E ancora, c'è chi ha scritto a mano una lamentela per il fatto che maschi e femmine siano divisi, insomma verrebbe violata la privacy, protesta per inciso cavalcata anche dalla piddina Monica Cirinnà, che ha tuonato sull'argomento con un lungo post su Facebook. Poi un'ulteriore curiosità: forse non tutti sanno che la legge permette ai cittadini di allegare al verbale del voto una protesta. E secondo Dago, Tomaso Montanari, lo storico grillino, avrebbe preso la possibilità molto ...