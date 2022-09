Tennis, Lorenzo Sonego vince il torneo di Metz e torna tra i primi 50 del mondo (Di domenica 25 settembre 2022) L'azzurro Lorenzo Sonego ha vinto il torneo di Tennis Atp 250 di Metz, in Francia, battendo in due set in finale il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7 - 6, 6 - 2. Per il torinese si trattava ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) L'azzurroha vinto ildiAtp 250 di, in Francia, battendo in due set in finale il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7 - 6, 6 - 2. Per il torinese si trattava ...

SuperTennisTv : GRANDE LORENZO ?????? A Metz Lorenzo #Sonego supera Bublik per 7-6 6-2 e mette in bacheca il suo 3° titolo #ATP, il 1… - sportface2016 : +++#TENNIS, LORENZO #SONEGO VINCE L'#ATP DI #METZ: BATTUTO IN DUE SET UN FOLLE #BUBLIK, TERZO TITOLO IN CARRIERA+++ #MoselleOpen - fanpage : Lorenzo #Sonego è una forza della natura! Vince e fa perdere la testa all'avversario - DavidCalisti : RT @SuperTennisTv: GRANDE LORENZO ?????? A Metz Lorenzo #Sonego supera Bublik per 7-6 6-2 e mette in bacheca il suo 3° titolo #ATP, il 1° del… - _LoZio : RT @Coninews: GRANDE LORENZO!!! ?? A Metz Lorenzo #Sonego batte in finale Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 e si aggiudica il terzo torneo ATP de… -