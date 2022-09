Supercoppa Italiana: Orban offre 8 milioni per far giocare la competizione in Ungheria (Di domenica 25 settembre 2022) Il primo ministro dell’Ungheria, ha avanzato una proposta sulla disputa della Supercoppa Italiana fra Milan e Inter, nel proprio paese. Un’idea che verrà valutata dai vertici italiani e che, come afferma La Repubblica vede favorevoli le due società milanesi. Le due squadre infatti risparmierebbero un viaggio di 5 mila chilometri er arrivare a Riyad, in Arabia Saudita. Orban ha messo sul piatto otto milioni di euro per far giocare le due squadre alla Pancho Aréna di Felcsút. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Il primo ministro dell’, ha avanzato una proposta sulla disputa dellafra Milan e Inter, nel proprio paese. Un’idea che verrà valutata dai vertici italiani e che, come afferma La Repubblica vede favorevoli le due società milanesi. Le due squadre infatti risparmierebbero un viaggio di 5 mila chilometri er arrivare a Riyad, in Arabia Saudita.ha messo sul piatto ottodi euro per farle due squadre alla Pancho Aréna di Felcsút. SportFace.

