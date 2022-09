Supercoppa Italiana, arrivata un’offerta dall’Ungheria per ospitarla: le ultime (Di domenica 25 settembre 2022) I vertici del calcio italiano stanno pensando all’offerta giunta dall’Ungheria per ospitare la Supercoppa Italiana I vertici del calcio italiano stanno pensando all’offerta giunta dall’Ungheria per ospitare la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti Orban avrebbe proposto una cifra di 8 milioni per ospitare la sfida tra le due formazioni italiane. Ci sarebbe il parere favorevole delle squadre, mentre verrebbe meno quello della politica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) I vertici del calcio italiano stanno pensando all’offerta giuntaper ospitare laI vertici del calcio italiano stanno pensando all’offerta giuntaper ospitare la. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti Orban avrebbe proposto una cifra di 8 milioni per ospitare la sfida tra le due formazioni italiane. Ci sarebbe il parere favorevole delle squadre, mentre verrebbe meno quello della politica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

