Superbike, Montmelo: Bautista non si batte neanche nella Superpole Race (Di domenica 25 settembre 2022) Alvaro Bautista conferma di essere il re indiscusso della Superbike al Montmelo, vincendo anche la Superpole Race. Lo spagnolo di casa Ducati comanda tutti i dieci giri della gara corta, conquistando anche la pole position per l'ultimo impegno del weekend, gara 2. Non c'è nulla che può fare il duo Kawasaki, se non condividere il podio con Jonathan Rea e Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu è in ripresa ma il podio per lui è una chimera, almeno questa mattina. Vedremo cosa combinerà in gara 2. Superbike, Montmelo: assolo di Bautista in gara 1 Superbike, Montmelo: cosa succede nella Superpole Race? La "garetta", di solito movimentata, oggi non regala troppe ...

