Superbike, Alvaro Bautista: "Weekend perfetto! Voglio continuare così, lottando e dando spettacolo"

Il Gran Premio della Catalogna 2022 di Superbike si è concluso totalmente nel segno di Alvaro Bautista: dopo la vittoria in Gara-1 di ieri, quest'oggi lo spagnolo ha dominato in Superpole Race e anche Gara-2, una tripletta che testimonia il dominio in questo Weekend. Non ce n'era per nessuno sul circuito del Montmeló, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi (che con lo spagnolo ha siglato una doppietta quest'oggi in Gara-2) ci hanno sì provato ma senza successo: Bautista è stato semplicemente superiore. Ecco le dichiarazioni del pilota spagnolo rilasciate a caldo al termine della gara ai microfoni ufficiali della World SBK: "Weekend perfetto: l'ultima volta in cui ho realizzato una tripletta è stato tre anni fa, sono molto contento per di più di averlo fatto qui in ..."

