Stampa internazionale: “Vittoria dell’estrema destra e Giorgia Meloni premier” (Di domenica 25 settembre 2022) I risultati dei primi instant poll che vedono una netta Vittoria del centrodestra e, all'interno della coalizione, di FdI e di Giorgia Meloni sono la breaking news sui siti dei media internazionali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) I risultati dei primi instant poll che vedono una nettadel centroe, all'interno della coalizione, di FdI e disono la breaking news sui siti dei media internazionali L'articolo proviene da Firenze Post.

Tag43_ita : Il vantaggio di Giorgia Meloni è già breaking news sulla stampa internazionale - UmbertoMazzara : Comunque la stampa internazionale ne parla bene della Meloni… #exitpoll - EleonoraSalvat8 : RT @AmbrettaJ: Vi ricordate i bei tempi in cui l’Italia era nota per il “bunga bunga” e ci vergognavamo? Ora che la stampa internazionale c… - AmbrettaJ : Vi ricordate i bei tempi in cui l’Italia era nota per il “bunga bunga” e ci vergognavamo? Ora che la stampa interna… - grlalmightyxlou : RT @lucadianasite: Come sta reagendo la stampa internazionale alle #ElezioniPolitiche2022 ? ???? -