Staff del dirigente scolastico | lavoro fondamentale per il funzionamento delle attività | ma con scarso riconoscimento economico INTERVISTA a Rosolino Cicero

Le figure di sistema, inutile dirlo, sono una vera e propria risorsa per la scuola dell'autonomia. L'Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti scolastici e delle figure di sistema è impegnata da sei anni a dar voce alle diverse migliaia di docenti che nelle loro comunità ogni anno scolastico sono incaricati nel portare avanti il progetto educativo-didattico direttamente al fianco dei Dirigenti Scolastici e in collaborazione con i Direttori dei servizi generali e amministrativi. In questa INTERVISTA al presidente nazionale dell'Associazione Nazionale dei Collaboratori dei Dirigenti scolastici e delle figure di sistema prof. Rosolino Cicero, una lettura onesta e veritiera dell'impegno, della normativa di riferimento e di ciò che manca davvero per ancorare l'Italia al resto ...

