Sposa abbandonata all’altare non rinuncia al banchetto nuziale: “Con quello che ho speso…” (Di domenica 25 settembre 2022) Si chiama Kayley Stead, ha 27 anni, è originaria di Portmead (Galles) e la sua storia sta facendo il giro Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 25 settembre 2022) Si chiama Kayley Stead, ha 27 anni, è originaria di Portmead (Galles) e la sua storia sta facendo il giro Perizona Magazine.

giuseppe_alto : La 27enne Kayley Stead ha preso una decisione singolare dopo essere stata abbandonata sull'altare il giorno delle n… - scherzogeniale : Ma ci mancherebbe figlia mia. - infoitestero : Abbandonata all'altare, la sposa decide di non rinunciare al bacchetto - giannelio : Sposa abbandonata all'altare non rinuncia al banchetto (da 13mila euro): «Avevo speso tanto, non volevo buttare sol… - News_24it : GALLES - Si chiama Kayley Stead, ha 27 anni, è originaria di Portmead, in Galles, e doveva sposare il suo storico f… -