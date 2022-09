Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti questa sera su Retequattro (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo Mieli, Maurizio Molinari, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Agnese Pini e Claudio Cerasa saranno ospiti questa sera, domenica 25 settembre, di Nicola Porro a “Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti”, in onda su Retequattro dalle 21.25 fino a notte fonda, per seguire in tempo reale e con inviati nelle principali città italiane la chiusura dei seggi, i sondaggi di Tecnè sulle intenzioni di voto, lo spoglio delle schede, i dati ufficiali del Viminale e le reazioni dalle sedi dei partiti. Chi governerà il Paese dopo le elezioni? Nell’arco della lunga diretta, si confronteranno sull’analisi di proiezioni, risultati e commenti dei leader politici – tra gli altri – il costituzionalista Alfonso Celotto, i sociologi Luca Ricolfi, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo Mieli, Maurizio Molinari, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Agnese Pini e Claudio Cerasa saranno ospiti, domenica 25 settembre, di Nicola Porro a “”, in onda sudalle 21.25 fino a notte fonda, per seguire in tempo reale e con inviati nelle principali città italiane la chiusura dei seggi, i sondaggi di Tecnè sulle intenzioni di voto, lo spoglio delle schede, i dati ufficiali del Viminale e le reazioni dalle sedi dei partiti. Chi governerà il Paese dopo le elezioni? Nell’arco della lunga diretta, si confronteranno sull’analisi di proiezioni, risultati e commenti dei leader politici – tra gli altri – il costituzionalista Alfonso Celotto, i sociologi Luca Ricolfi, ...

fanpage : Non c'è tre senza quattro, e così #SofiaRaffaelli ha chiuso in bellezza i Mondiali di ginnastica a Sofia in Bulgari… - Lopinionista : Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti questa sera su Retequattro - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: Su Rete4 saranno diffusi intention poll e proiezioni a cura di Tecnè, nello Speciale Quarta Repubblica condotto da Nicola Po… - you_trend : Su Rete4 saranno diffusi intention poll e proiezioni a cura di Tecnè, nello Speciale Quarta Repubblica condotto da… - 361_magazine : -

Speciale Quarta Repubblica, ospiti della puntata del 25 settembre su Rete 4 Dituttounpop Elezioni Politiche 2022 in diretta LIVE: affluenza, exit poll e risultati Oggi, domenica 25 settembre 2022, in Italia si tengono le Elezioni Politiche 2022 da cui uscirà il nuovo governo che sarà chiamato a governare il Paese per i prossimi 5 anni. Da una parte il centro-de ... Elezioni: le tv preparano la maratona del dopo voto. Exit poll e proiezioni sulle varie reti Una maratona di oltre 24 ore sulle varie reti consentirà di seguire l'andamento delle proiezioni e dello spoglio delle schede. Gli speciali sulle varie reti ... Oggi, domenica 25 settembre 2022, in Italia si tengono le Elezioni Politiche 2022 da cui uscirà il nuovo governo che sarà chiamato a governare il Paese per i prossimi 5 anni. Da una parte il centro-de ...Una maratona di oltre 24 ore sulle varie reti consentirà di seguire l'andamento delle proiezioni e dello spoglio delle schede. Gli speciali sulle varie reti ...