Sono 936.273 gli elettori chiamati alle urne in FVG (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 936.273 gli aventi diritto di voto in Friuli Venezia Giulia che domenica saranno chiamati alle urne per le elezioni di Camera e Senato. Si tratta di 452.720 uomini e 483.553 donne. Per la prima volta anche i 18enni potranno esprimere la loro preferenza per il Senato. Nel pomeriggio di sabato è iniziata la costituzione dei seggi nei 215 comuni della regione. Le sezioni in totale Sono 1.364. Domenica si vota dalle 7 alle 23. Nel dettaglio, secondo i dati del Ministero dell’Interno, gli elettori residenti in provincia di Gorizia Sono 105.872 (51.202 uomini e 54.670 donne). In provincia di Udine risiedono invece 414.568 elettori (201.194 uomini, 213.374 donne), a Trieste 180.052 (85.066 uomini, 94.986 donne) ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 settembre 2022)936.273 gli aventi diritto di voto in Friuli Venezia Giulia che domenica sarannoper le elezioni di Camera e Senato. Si tratta di 452.720 uomini e 483.553 donne. Per la prima volta anche i 18enni potranno esprimere la loro preferenza per il Senato. Nel pomeriggio di sabato è iniziata la costituzione dei seggi nei 215 comuni della regione. Le sezioni in totale1.364. Domenica si vota d23. Nel dettaglio, secondo i dati del Ministero dell’Interno, gliresidenti in provincia di Gorizia105.872 (51.202 uomini e 54.670 donne). In provincia di Udine risiedono invece 414.568(201.194 uomini, 213.374 donne), a Trieste 180.052 (85.066 uomini, 94.986 donne) ...

