Soliti ignoti | tanti film o i talk show? La tv del 25 settembre

(Di domenica 25 settembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 25su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “– Il ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ””, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, alle 22.30 la serata continuerà con “Aspettando Mina“, mentre alle 22.40 comincerà “Porta a Porta“, per commentare la chiusura delle urne delle elezioni politiche e i risultati. L’attualità e la politica saranno protagonisti anche su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà uno speciale del“Quarta repubblica“, condotto da Nicola Porro, mentre su La7 alle 20.35 “In onda” e a seguire, alle 22 ...

Andrea080576 : @Brunodasempre Si va di Audace colpo dei soliti ignoti - Nikyuao : @MinistroEconom1 @elidacomasio I soliti ignoti ormai sono diventati i soliti pidioti - lagana_riccardo : @GiusCandela Anche ai soliti ignoti una doppia chiamata a spazio pubblicitario intercorsa nello spazio di un minuto. Preoccupante. - GiusCandela : In ottanta minuti tre blocchi pubblicitari, due breaking show e un carico prima dell'inizio all'interno dei Soliti Ignoti. Boh. #ArenaSuzuki - _la_Bitoss_ : Il bisiacco anche ai soliti ignoti oggi la simulazione è esplosa -

Anche questa sera Amadeus ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno con il game show, cavallo di battaglia da anni del primo canale. E proprio come accaduto pochissime sere fa il padrone di casa si è ritrovato a fare i conti con una situazione curiosa e molto simpatica ...La serata può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, subito dopo l'appuntamento con 'I' e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l'apposita applicazione.Arena Suzuki 60 70 80 e 90, Arena di Verona: diretta Rai 1, la scaletta. Amadeus riapre la discoteca più grande d'Italia facendo rivivere la grande musica del passato, con la hit Relax di Diablo ...Affondano Cattelan a Diaco. In questo scenario desolante, tengono bene i prodotti più consolidati Inizio di stagione complicato per la tv generalista, con gli ascolti che faticano a decollare, e diver ...