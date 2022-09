Sky lancia la sua prima tv: quanto costa Sky Glass? (Di domenica 25 settembre 2022) Sky lancia la sua prima tv, “Sky Glass”, dotata di un incredibile tecnologia a basso impatto energetico e di altissimo livello: quanto costa? L’azienda ha presentato il nuovo dispositivo che permette, comodamente, di scegliere tra i diversi contenuti e piattaforme. Si tratta della prima Smart tv di Sky che è stata congeniata per essere un vero e proprio ibrido tra una tv e uno smartphone. foto AnsaNegli ultimi anni Sky ha lanciato diversi prodotti per i suoi abbonati, tra cui nuovi decoder e il dispositivo Sky Q. Da oggi, però, tutte le funzioni di questi apparecchi saranno svolte integralmente dalla tv Sky Glass che non rende necessari altri acquisti o dispositivi. In questa tv sono integrati tutti i servizi: non solo i canali Sky ... Leggi su chenews (Di domenica 25 settembre 2022) Skyla suatv, “Sky”, dotata di un incredibile tecnologia a basso impatto energetico e di altissimo livello:? L’azienda ha presentato il nuovo dispositivo che permette, comodamente, di scegliere tra i diversi contenuti e piattaforme. Si tratta dellaSmart tv di Sky che è stata congeniata per essere un vero e proprio ibrido tra una tv e uno smartphone. foto AnsaNegli ultimi anni Sky hato diversi prodotti per i suoi abbonati, tra cui nuovi decoder e il dispositivo Sky Q. Da oggi, però, tutte le funzioni di questi apparecchi saranno svolte integralmente dalla tv Skyche non rende necessari altri acquisti o dispositivi. In questa tv sono integrati tutti i servizi: non solo i canali Sky ...

ferrantelli94 : RT @CalcioFinanza: #Sky lancia Paramount+: il servizio è gratuito per i clienti Cinema - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #Sky lancia Paramount+: il servizio è gratuito per i clienti Cinema - peppe1984a : RT @CalcioFinanza: #Sky lancia Paramount+: il servizio è gratuito per i clienti Cinema - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: #Sky lancia Paramount+: il servizio è gratuito per i clienti Cinema - CalcioFinanza : #Sky lancia Paramount+: il servizio è gratuito per i clienti Cinema -