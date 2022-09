Silvio Berlusconi ha votato a Milano (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato nel seggio di via Fratelli Ruffini a Milano. "E' la prima volta che vedo una fila per andare a votare", ha commentato l'ex premier in fila per entrare nel seggio. Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia,, hanel seggio di via Fratelli Ruffini a. "E' la prima volta che vedo una fila per andare a votare", ha commentato l'ex premier in fila per entrare nel seggio.

Adnkronos : Il presidente russo Vladimir '#Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina' per 'sostituire i… - PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - carlogarganese : Silvio Berlusconi to Max Allegri today #MonzaJuventus - aperegina61 : RT @localteamtv: Milano, Silvio Berlusconi e Marta Fascina si scambiano un bacio in coda al seggio elettorale #silvioberlusconi #martafasci… - Mila1897S : @pisto_gol 1994, Silvio Berlusconi entra in politica. Tutto il resto è noia ????? -