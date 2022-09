Silenzio elettorale fuori dalla storia | il nuovo Parlamento lo elimini

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 settembre 2022) Norme obsolete, oscurantiste e incongruenti con i nuovi strumenti tecnologici. Ile il divieto di pubblicare sondaggi nelle ultime due settimane che precedono il voto sono, semplicemente, due leggi da rivedere. I social, Facebook in primis e le app (gratuite) di chat istantanea, come ad esempio Whatsapp e Telegram, non sono infatti soggetti (se non in modo blando e non preciso) a questi limiti. Non serve essere un hacker e possedere un computer o un cellulare da duemila euro per essersi imbattuti, almeno una volta, nelle pagine di un candidato. Foto, commenti, inviti ad apporre la magica x sulla scheda. C'è di tutto. E, aspetto non da sottovalutare, da parte di tutti. Di destra e di sinistra, moderati e reazionari. E che dire della cosiddetta “modifica dello stato”, presente sulle applicazioni di ...