Sfila a Roma il corteo di Friday For Future | “Dalla politica niente di concreto”

'Armati' di fischetti, tamburi, striscioni e bandiere hanno sfilato nel centro della Capitale. Nel giorno del silenzio elettorale via del Corso è stata animata dal Disability Pride, la manifestazione ...Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , dal corteo diper la mobilitazione promossa da Fridays for Future, dovedietro lo striscione della confederazione 'Pace, lavoro, ...Il nuovo sciopero globale per il clima di 'Fridays for future', andato ieri in scena in 100 Paesi, colora le piazze di 70 città italiane, con cortei e manifestazioni da nord a sud, a due giorni dal vo ...Nell’ultimo atto della campagna elettorale gli ex alleati si sfidano nelle piazze di Roma. È dal palco di Santi Apostoli, storico ritrovo dell’Ulivo, che un Giuseppe Conte esaltato dalla rimonta arrin ...