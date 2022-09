Serie A, l'Olimpia Milano vince il torneo "Giannakopoulos" (Di domenica 25 settembre 2022) Per la seconda volta, l’Olimpia sbanca Atene vincendo il torneo intitolato a Pavlos Giannakopoulos, battendo in finale i padroni di casa del Panathinaikos 77-64. L’ha fatto con una prestazione convincente, comandando nel punteggio... Leggi su today (Di domenica 25 settembre 2022) Per la seconda volta, l’sbanca Atenendo ilintitolato a Pavlos, battendo in finale i padroni di casa del Panathinaikos 77-64. L’ha fatto con una prestazione connte, comandando nel punteggio...

basketinside360 : Trofeo Giannakopoulos – L'Olimpia Milano doma il Panathinaikos in finale - - basketinside360 : Trofeo Giannakopoulos - Olimpia Milano supera il Maccabi in semifinale - - telodogratis : Serie A, Olimpia Milano: Messina sogna le Final Four di Eurolega - PianetaBasketIT : ?? LIVE MILANO VS MACCABI Ad Atene prima sfida al Torneo Pavlos Giannakopoulos per l'@OlimpiaMI1936 di coach Ettore… - PianetaBasketIT : Olimpia Milano pronta ad Atene al torneo Pavlos Giannakopoulos. 'Torneo impegnativo in una città del basket', ha c… -