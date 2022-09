Serie A femminile: l’Inter supera la Sampdoria 2-0 (Di domenica 25 settembre 2022) Vittoria dell’Inter femminile sulla Sampdoria: due reti in pochi minuti di Bonetti e Chawinga decidono la partita l’Inter femminile supera l’ostacolo Sampdoria e si porta in cima alla classifica. A Genova le nerazzurre vincono per 2-0. Due reti arrivate in rapida successione al 62? e 63? con il calcio di rigore trasformato da Bonetti e la rete di Chawinga. Le ragazze di Rita Guarino rimangono così imbattute con tre vittorie e un pareggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Vittoria delsulla: due reti in pochi minuti di Bonetti e Chawinga decidono la partital’ostacoloe si porta in cima alla classifica. A Genova le nerazzurre vincono per 2-0. Due reti arrivate in rapida successione al 62? e 63? con il calcio di rigore trasformato da Bonetti e la rete di Chawinga. Le ragazze di Rita Guarino rimangono così imbattute con tre vittorie e un pareggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

