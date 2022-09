Senza dimora picchiato, la sinistra grida al fascismo: ma è stato un trans brasiliano (Di domenica 25 settembre 2022) Lucca, 25 set – Un Senzatetto picchiato e portato privo di coscienza all’ospedale. Un giornale che parla di “aggressione di gruppo”. Qualcuno fa rilevare che la zona del fatto è quella al centro di un’ordinanza comunale contro i bivacchi. Se tutto questo succede a Lucca, il pericolo fascista è servito. A Lucca, dove il Pd rosica ancora Perché qui il Pd ha perso la città dopo dieci anni di governo. L’ha persa, fra l’altro, con Letta e Calenda stretti per mano alla chiusura della campagna elettorale. L’ha persa dopo l’ennesima campagna diffamatoria contro l’avversario politico. E da quando si è insediata la nuova giunta è scattata la solita macchina del fango da parte di politica e media di sinistra, che hanno tirato fuori il ‘fascistometro’ di murgiana memoria. Così un’ordinanza, nata per contrastare i bivacchi alcolici da parte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 settembre 2022) Lucca, 25 set – Untettoe portato privo di coscienza all’ospedale. Un giornale che parla di “aggressione di gruppo”. Qualcuno fa rilevare che la zona del fatto è quella al centro di un’ordinanza comunale contro i bivacchi. Se tutto questo succede a Lucca, il pericolo fascista è servito. A Lucca, dove il Pd rosica ancora Perché qui il Pd ha perso la città dopo dieci anni di governo. L’ha persa, fra l’altro, con Letta e Calenda stretti per mano alla chiusura della campagna elettorale. L’ha persa dopo l’ennesima campagna diffamatoria contro l’avversario politico. E da quando si è insediata la nuova giunta è scattata la solita macchina del fango da parte di politica e media di, che hanno tirato fuori il ‘fascistometro’ di murgiana memoria. Così un’ordinanza, nata per contrastare i bivacchi alcolici da parte di ...

