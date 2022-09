(Di domenica 25 settembre 2022)- Le ferite sono aperte, apertissime. Dolore forte che non si può superare in dieci giorni e neanche in venti, si prova a ripartire ma con fatica, tanta fatica e inevitabilmente ogni ...

infoitinterno : Alluvione Marche, a Senigallia torna la paura - Torrance_Jack_ : @ZeusMega Io ho paura perché i miei zii sono di Senigallia e hanno passato un brutto periodo. - marcocavallo_73 : RT @marcocavallo_73: «In questo momento le persone vivono una fase acuta di #stress e #ansia. Da una parte c'è la #paura vissuta nel moment… - ScarlettKKH : @AnnaLeonardi1 @matteorenzi #Coso viene contestato da 8 anni ormai. @GiuseppeConteIT invece no. #Coso ha paura de… - marcocavallo_73 : «In questo momento le persone vivono una fase acuta di #stress e #ansia. Da una parte c'è la #paura vissuta nel mom… -

... si prova a ripartire ma con fatica, tanta fatica e inevitabilmente ogni allerta meteo, ogni pioggia, figuriamoci temporale , destae preoccupazione. Così non solo ama in tutta la ..."Anche a- dice il sindaco Massimo Olivetti - le operazioni di voto sono iniziate senza ...fortunatamente - sottolinea - questa volta non è successo nulla e il fiume scorre senza far, ... Senigallia e la paura: ecco la situazione del fiume Misa questa mattina Guarda le foto SENIGALLIA - Le ferite sono aperte, apertissime. Dolore forte che non si può superare in dieci giorni e neanche in venti, si prova a ripartire ma con fatica, tanta fatica e ...