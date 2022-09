Senato | scrutinio sezione per sezione a Salerno

PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: POLITICHE 2022 - Exit poll: Centrodestra vincente, FdI primo partito - IlFriuli : Elezioni, al via lo scrutinio. In Fvg affluenza al 67%. Si parte con i voti per il Senato per poi proseguire con la… - StefanoDeMaron : RT @webecodibergamo: Sui siti internazionali la vittoria della Meloni. Iniziato lo spoglio delle schede del Senato. - webecodibergamo : Sui siti internazionali la vittoria della Meloni. Iniziato lo spoglio delle schede del Senato. - toscanamedianew : Politiche 2022 - Exit poll: Centrodestra vincente, FdI primo partito -

di Redazione Online L'ex presidente del, candidato del centrodestra, è in vantaggio di 13 punti su De Luca. Solo terza la candidata ... dopo la conclusione dellodelle schede per le ...... che arrivano dai seggi durante le operazioni di, bisognerà aspettare più o meno le 23:45 per il, e qualche ora in più per la Camera: almeno fino alle 2 di lunedì 26 settembre. Per i ...Per gli exit poll del Consorzio Opinio-Rai, Renato Schifani si appresterebbe a vincere le elezioni in Sicilia. (ANSA) ...E' una notte di festa per il centrodestra, che dopo aver vinto le elezioni politiche conquista anche la Sicilia: vince Renato Schifani.