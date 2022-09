Seggi aperti fino alle 23 | in 51 milioni alle urne

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Più di 50di italiani, di cui circa 5residenti all'estero, votano per rinnovare la Camera dei Deputati (400) e il Senato della Repubblica (200). È la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari deciso con la legge costituzionale del gennaio 2020.ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si voterà solo domenica 25 settembre d23. Gli italiani all'estero hanno votato in questi giorni per corrispondenza e hanno dovuto far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 (ora locale) di giovedì 22 settembre. Come vengono distribuiti iQuest'anno ci sarà la novità, introdotta con la legge ...

Oggi si vota per le elezioni politiche:fino alle 23, dopo arriveranno i primi exit ...Stamattina si sono anchesportivi, regolarmente, iper le politiche comprese quelli speciali con moduli per le zone alluvionate tra cui uno a Pianello di Ostra vicino al campo. Finora, ...Code ai seggi. File anche di 40 minuti per andare a votare. A un'affluenza che, almeno in queste prime ore del mattino, si prospetta record si aggiunge il caos per il tagliando ...La domenica del voto per le elezioni politiche è nella morsa del maltempo. L'allerta meteo della Protezione Civile, diramata tra gialla e arancione in sette regioni, sta trovando ...