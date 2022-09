"Se la destra andrà al governo...": tutti gli assurdi spauracchi di Pd & Co (Di domenica 25 settembre 2022) Da “fascista” a “bancarottiera”, passando per “eversiva” e “omofoba”: la sinistra evoca i fantasmi più surreali che si aggireranno a partire dalla mattina del 26 settembre, in caso di vittoria di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 settembre 2022) Da “fascista” a “bancarottiera”, passando per “eversiva” e “omofoba”: la sinistra evoca i fantasmi più surreali che si aggireranno a partire dalla mattina del 26 settembre, in caso di vittoria di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

DiventandoJeeg : @giusy2012 ?? Nella sinistra di certo, nella destra meno. Se cade questo governo penso che si andrà di nuovo a votar… - pirolipaolo : Vista la bassa affluenza, la destra non andrà al governo e se ci arriva sarà l'ingovernabilità totale e quindi il f… - u_nichilista : @salvodal52 @GustavoMichele6 Adesso che la Destra andrà al potere distruggerà quanto costruito da Piero Angela dive… - ElenaSofiaSolda : @anima_di_carta Si anch'io ho paura ma sono convinta che se andrà male e vincerà la meloni e la destra lotteremo an… - mm4rts : su otto persone in famiglia io porto in alto il mio voto che non andrà alla destra -