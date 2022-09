Se il Pd riparte da Elly Schlein Un cinepanettone da opposizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Dunque il Pd ricomincia da, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e candidata di spicco della lista-scioglilingua "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" (potevano scriverlo tre volte, quattro volte, "democratico": vedi mai che tirava su i sondaggi). E se c'era bisogno di una riprova del fatto che il centrocomunista non ha da opporre alla controparte un bel nulla, se non un vacuo identitarismo dademocratico, appunto, eccola qui: la via lesbo-arcobaleno al progressismo autunno-inverno 2022. A impostarla in questo modo sono loro, è lei, che contro le rivendicazioni materno-cristiane dell'avversaria adopera lo slogan da telenovela open minded «Sono una donna, amo una donna», che è insieme superfluo e insufficiente per preferirla all'altra e conduce soltanto alla domanda essenziale: e ...