Sanchez/Josemaria fanno poker: sono le nuove n.1 del mondo (Di domenica 25 settembre 2022) Quarto titolo consecutivo per Ari Sanchez e Paula Josemaria, che sbancano anche il Master di Madrid e sorpassano Salazar/Triay al comando della classifica mondiale. Nel maschile trionfo per Fernando Belasteguin e Arturo Coello, assoluto protagonisti alla Caja Magica Leggi su federtennis (Di domenica 25 settembre 2022) Quarto titolo consecutivo per Arie Paula, che sbancano anche il Master di Madrid e sorpassano Salazar/Triay al comando della classifica mondiale. Nel maschile trionfo per Fernando Belasteguin e Arturo Coello, assoluto protagonisti alla Caja Magica

zazoomblog : Sanchez-Josemaria fanno poker: sono le nuove n.1 del mondo - #Sanchez-Josemaria #fanno #poker: - PadelReview : Inarrestabili Josemaria/Sanchez, a Madrid arriva il quarto successo in fila - PadelReview : Ari Sanchez e Paula Josemaria volano al numero 1 della Race 2022 del World Padel Tour - Padelbloglink : Finale femminile wpt Swedish Padel Tour. In campo femminile una finale senza storia, Arianna Sanchez e Paola Josem… - Padelbloglink : Anche a Stoccolma Galan e Lebron impongono la loro superiorità così come Arianna Sanchez e Paola Josemaria. -