Sampdoria | Caputo può partire a gennaio | su di lui un club di A

Sampdoria, Francesco Caputo può partire durante il mercato di gennaio: su di lui c'è un club di Serie A Torna di moda il nome di Francesco Caputo in casa Lazio. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il bomber della Sampdoria potrebbe rientrare nei radar biancocelesti a gennaio dopo che in estate l'affare non è andato a buon fine. Per il momento si tratta di voci di mercato, ma l'intenzione del club biancoceleste è quella di fornire a Sarri un vice Immobile vero e proprio, senza dover adattare Cancellieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

